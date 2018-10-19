Решение о продлении моратория на проверки бизнеса еще не принято - Кубив

"Я бы рекомендовал провести аналитическую работу, тем более закончился летний сезон. Были лагеря, где дети побывали в специализированных и общих лагерях, проанализировать, в чем проблема, и тогда на базе уже аналитики, информации принять решение", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности продолжения действия моратория на проверки бизнеса на следующий год.

При этом, Кубив пояснил, что решение о продлении или снятии моратория принимается рядом органов центральной власти.

"Это комплексное решение. Это не решение только Минэкономразвития или Министерства агрополитики. Здесь вовлечены несколько министерств, в том числе, МЗ, Минюст, Минфин, другие органы центральной власти", - сообщил вице-премьер-министр.

Напомним, Госпродпотребслужба констатировала в этом году практически двукратное увеличение количества массовых отравлений, в том числе, детей в детских садах, школах, лагерях. Контролирующие органы обвиняют в этом именно мораторий, а в Раде потребовали от КМУ обязать Госпродпотребслужбу внепланово проверять всех поставщиков детского питания для учебных и оздоровительных учреждений.

По этому поводу Кубив заявил, что Госпродпотребслужба имеет достаточно инструментов для того, чтобы выявить ту или иную проблему.

"Правительство сняло для Госпродпотребслужбы и ее территориальных органов ограничения на проверки", - подчеркнул вице-премьер-министр.

Ранее аналогичное с Кубивым мнение по поводу работы Госпродпотребслужбы в направлении предупреждения массовых отравлений детей озвучил и нардеп Сергей Тригубенко. По его словам, контролерам "нечего кивать на мораторий".

"Первое: по состоянию на начало этого летнего сезона, мораторий на проверки для Госпродпотребслужбы уже не действовал. Ведь еще в феврале КМУ издал отдельное постановление, которым наделил правом проверки ряд контроллеров.

Второе: в начале лета Госпродпотребслужба провела комплексную проверку детских лагерей по всей стране. Тогда отчитались о выявленных тысячи нарушений и вынесении сотни предписаний. И тут у меня вопрос: уместно ли в такой ситуации Лапе снова кивать на мораторий? Возможно надо более эффективно делать свою прямую работу, контролируя, в частности, процесс устранения выявленных нарушений на постоянной основе....?" - отметил политик в своей заметке на странице Facebook.