Тригубенко про масові отруєння дітей: Держпродспоживслужбі нічого кивати на мораторій

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Тривалий мораторій на перевірки бізнесу увінчався негативними наслідками у багатьох сферах. Разом з тим, до масових отруєнь у дитячих таборах, які відбуваються цього літа, мораторій вже немає ніякого стосунку, адже був скасований ще на початку лютого поточного року. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Сергій Тригубенко, коментуючи висловлювання голови Держпродспоживслужби України Володимира Лапи, передає УНН.