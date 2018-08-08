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Тригубенко про масові отруєння дітей: Держпродспоживслужбі нічого кивати на мораторій

Тригубенко про масові отруєння дітей: Держпродспоживслужбі нічого кивати на мораторій

Київ • УНН

 • 10394 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Тривалий мораторій на перевірки бізнесу увінчався негативними наслідками у багатьох сферах. Разом з тим, до масових отруєнь у дитячих таборах, які відбуваються цього літа, мораторій вже немає ніякого стосунку, адже був скасований ще на початку лютого поточного року. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Сергій Тригубенко, коментуючи висловлювання голови Держпродспоживслужби України Володимира Лапи, передає УНН.

Зокрема, Лапа під час спілкування з пресою зауважив, що саме дія мораторії на перевірки, і як наслідок, відсутність ефективного контролю, є причинами масових отруєнь дітей у таборах відпочинку по всій країні.

Тригубенко, у свою чергу, пояснив:

“Перше: станом на початок цього літнього сезону, мораторій на перевірки для Держпродспоживслужби вже не діяв. Адже ще у лютому КМУ видав окрему постанову, якою наділив правом перевірки низку контролерів”

“Друге: на початку літа Держпродспоживслужба провела комплексну перевірку дитячих таборів по всій країні. Тоді відзвітували про виявлені тисячі порушень та винесені сотні приписів. І тут у мене питання: чи доречно у такій ситуації Лапі знову кивати на мораторій? Чи можливо треба більш ефективно робити свою пряму роботу, контролюючи, зокрема, процес усунення виявлених порушень на постійній основі....???”, — йдеться у дописі політика.

Нагадаємо, внаслідок масового отруєння дітей у таборі “Славутич”, що під Києвом, одна дівчинка впала в кому.

Внаслідок масового отруєння у таборі на Донеччині, постраждало 60 дітей.

Ще 10 відпочивальників отруїлися на базі відпочинку “Сан Маріно” на Миколаївщині.

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