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Тригубенко о массовых отравлениях детей: Госпродпотребслужбе нечего кивать на мораторий

Тригубенко о массовых отравлениях детей: Госпродпотребслужбе нечего кивать на мораторий

Киев  •  УНН

 • 10394 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Долгий мораторий на проверки бизнеса увенчался негативными последствиями во многих сферах. Вместе с тем, к массовым отравлениям в детских лагерях, которые происходят летом, мораторий уже не имеет никакого отношения, ведь был отменен еще в начале февраля текущего года. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Тригубенко, комментируя высказывания председателя Госпродпотребслужбы Украины Владимира Лапы, передает УНН.

В частности, Лапа во время общения с прессой отметил, что именно действие моратория на проверки, и как следствие, отсутствие эффективного контроля, является причинами массовых отравлений детей в лагерях отдыха по всей стране.

Тригубенко, в свою очередь, пояснил:

“Первое: по состоянию на начало этого летнего сезона, мораторий на проверки для Госпродпотребслужбы уже не действовал. Ведь еще в феврале КМУ издал отдельное постановление, которым наделил правом проверки ряд контроллеров”.

“Второе: в начале лета Госпродпотребслужба провела комплексную проверку детских лагерей по всей стране. Тогда отчитались о выявленных тысячах нарушений и вынесли сотни предписаний. И тут у меня вопрос: уместно в такой ситуации Лапе снова кивать на мораторий? Или, возможно, надо более эффективно выполнять свою прямую работу, контролируя, в частности, процесс устранения выявленных нарушений на постоянной основе...???”, — говорится в заметке политика.

Напомним, в результате массового отравления детей в лагере “Славутич”, под Киевом, девочка впала в кому.

Вследствие массового отравления в лагере на Донбассе, пострадало 60 детей.

Еще 10 отдыхающих отравились на базе отдыха “Сан Марино” в Николаевской области.

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