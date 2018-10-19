Рішення про продовження мораторію на перевірки бізнесу ще не прийнято - Кубів

“Я би рекомендував провести аналітичну роботу, тим більше закінчився літній сезон. Були табори відпочинку, де діти побували у спеціалізованих і загальних таборах, проаналізувати, у чому проблема, і тоді на базі вже аналітики, інформації прийняти рішення”, — сказав він, відповідаючи на питання про доцільність продовження дії мораторію на перевірки бізнесу на наступний рік.

При цьому, Кубів пояснив, що рішення про продовження або зняття мораторію приймається низкою органів центральної влади.

“Це комплексне рішення. Це не є рішення тільки Мінекономрозвитку чи Міністерства агрополітики. Тут залучені декілька міністерств, в тому числі, МОЗ, Мін’юст, Мінфін, інші органи центральної влади”, — повідомив віце-прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба констатувала цього року практично дворазове збільшення кількості масових отруєнь, у тому числі, дітей у дитячих садочках, школах, таборах. Контролюючі органи звинувачують у цьому саме мораторій, а у Раді зажадали від КМУ зобов’язати Держпродспоживслужбу позапланово перевіряти всіх постачальників дитячого харчування для навчальних та оздоровчих закладів.

З цього приводу Кубів заявив, що Держпродспоживслужба має достатньо інструментів для того, щоб виявити ту чи іншу проблему.

“Уряд зняв для Держпродспоживслужби та її територіальних органів обмеження на перевірки”, — наголосив віце-прем’єр-міністр.

Раніше аналогічну із Кубівим думку щодо роботи Держпродспоживслужби у напрямку попередження масових отруєнь дітей озвучив і нардеп Сергій Тригубенко. За його словами, контролерам “нічого кивати на мораторій”.

“Перше: станом на початок цього літнього сезону, мораторій на перевірки для Держпродспоживслужби вже не діяв. Адже ще у лютому КМУ видав окрему постанову, якою наділив правом перевірки низку контролерів.

Друге: на початку літа Держпродспоживслужба провела комплексну перевірку дитячих таборів по всій країні. Тоді відзвітували про виявлені тисячі порушень та винесені сотні приписів. І тут у мене питання: чи доречно у такій ситуації Лапі знову кивати на мораторій? Чи можливо треба більш ефективно робити свою пряму роботу, контролюючи, зокрема, процес усунення виявлених порушень на постійній основі....?” — зауважив політик у власному дописі на сторінці Facebook.