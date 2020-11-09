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Решение КСУ о декларациях: чиновники могут получать подарки и "благодарить" за них

Решение КСУ о декларациях: чиновники могут получать подарки и "благодарить" за них

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Из-за решения Конституционного Суда Национальное агентство по предупреждению коррупции не имеет возможности составлять протоколы об административных правонарушениях, поэтому чиновники могут получать драгоценные подарки и "благодарить" за них. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Из-за решения КСУ от 27 октября 2020 года №13-р/2020 Национальное агентство по предупреждению коррупции лишено возможности составлять протоколы об административных правонарушениях, в том числе о нарушении чиновниками установленных законом ограничений относительно получения подарков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновники могут чувствовать себя свободно при получении ценных подарков и "благодарить" дарителей, избегая ответственности, поскольку механизм противодействия таким правонарушением и неотвратимости наказания разрушен.

Среди чиновников, которые теперь могут принимать подарки: Президент Украины, премьер-министр и министры Кабинета Министров Украины, их заместители, народные депутаты Украины, судьи и прокуроры, члены Высшего совета правосудия и члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены Центральной избирательной комиссии, глава Национального банка Украины, его заместители, глава Фонда государственного имущества Украины, его заместители, руководитель Офиса Президента Украины, его заместители и другие.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции опубликовало еще ряд имен лиц, которым из-за решения Конституционного Суда, как утверждают в НАПК, "повезет" избежать ответственности за ложь в декларациях.

Украинские Национальные Новости

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