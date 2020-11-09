Рішення КСУ про декларації: високопосадовці можуть отримувати подарунки та "віддячувати" за них

"Через рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року №13-р/2020 Національне агентство з питань запобігання корупції позбавлене можливості складати протоколи про адміністративні правопорушення, у тому числі стосовно порушення чиновниками встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чиновники можуть почуватися вільно при отриманні коштовних подарунків та "віддячувати" дарувальникам, уникаючи відповідальності, оскільки механізм протидії таким правопорушенням та невідворотності покарання зруйнований.

Серед високопосадовців, які тепер можуть приймати подарунки: Президент України, прем’єр-міністр та міністри Кабінету Міністрів України, їхні заступники, народні депутати України, судді та прокурори, члени Вищої ради правосуддя та члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Центральної виборчої комісії, голова Національного банку України, його заступники, голова Фонду державного майна України, його заступники, керівник Офісу Президента України, його заступники та інші.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало ще низку імен осіб, яким через рішення Конституційного Суду, як стверджують у НАЗК, "пощастить" уникнути відповідальності за брехню у деклараціях.