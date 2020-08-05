Сбежавшую в Киевской области рысь ищут уже вторые сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Киевской области продолжаются поиски рыси (каракала), которая сбежала вчера утром из питомника в селе Чубинское. О том, что поиски животного продолжаются, корреспонденту УНН рассказали в питомнике.
"Мы искали и в соседних домах, и на участках. В ГСЧС сказали, что этим не занимаются, в полицию обращались – позвонили на горячую линию, общались с Бориспольским райотделом, – они дали номер телефона мобильных анекдотов. Мы больше не стали звонить", - сообщили в питомнике.
Ранее УНН сообщал, что в селе Чубинское, Киевская область, из питомника сбежал каракал (рысь) в голубом ошейнике.