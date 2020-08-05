Рись, що втекла на Київщині, шукають вже другу добу

"Ми шукали і в сусідніх будинках, і на ділянках. У ДСНС сказали, що цим не займаються, у поліцію зверталися - подзвонили на гарячу лінію, спілкувалися з Бориспільським райвідділом, - вони дали номер телефону мобільних анекдотів. Ми більше не стали дзвонити", - повідомили у розпліднику.

Раніше УНН повідомляв, що в селі Чубинське, Київська область, з розплідника втік каракал (рись) у блакитному нашийнику.



