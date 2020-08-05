Рись, що втекла на Київщині, шукають вже другу добу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Київській області тривають пошуки рисі (каракала), яка втекла вчора вранці з розплідника в селі Чубинське. Про те, що пошуки тварини тривають, кореспонденту УНН розповіли у розпліднику.
"Ми шукали і в сусідніх будинках, і на ділянках. У ДСНС сказали, що цим не займаються, у поліцію зверталися - подзвонили на гарячу лінію, спілкувалися з Бориспільським райвідділом, - вони дали номер телефону мобільних анекдотів. Ми більше не стали дзвонити", - повідомили у розпліднику.
Раніше УНН повідомляв, що в селі Чубинське, Київська область, з розплідника втік каракал (рись) у блакитному нашийнику.