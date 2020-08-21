Рынок отыграл свое: эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости

“В период вот этого жесткого карантина - март-май - по крайней мере, на вторичном в меньшей степени, на первичном рынке продажи снизились буквально в разы. Чуть ли не в 10 раз упали объемы продаж. У застройщиков в том числе, я уже не говорю о таких гигантах, как “Киевгорстрой”. Там порядка пяти раз снизились объемы продаж. Часть клиентов перешла на вторичный рынок. Часть в ожидании, как будут развиваться события. Немалую роль тут сыграл, конечно, кризис с “Укрбудом”, - сказал Александр Рубанов.

Он отметил, что эта скандальная история повлияла на спрос на "первичке". Также это касается и ряда других застройщиков, менее крупных.

“Летом улучшилась ситуация и по аренде, и по продажам. В каких-то сегментах даже стоимость повысилась квадратного метра. Если мы говорим о "вторичке". Незначительно, но тем не менее от 5 до 7% в среднем, особенно в сегменте эконом-класса. Рынок отыграл свое. Не существенно, но в пределах 5-7% цены подросли. Спрос, соответственно, вырос. Подросли цены, спрос определяет стоимость”, - добавил Александр Рубанов.

Напомним, УНН сообщал, что после "перекройки" районов Украины эксперты предполагают рост цен на недвижимость на "вторичке".

Также УНН писал о том, убьет ли ситуация вокруг "Укрбуда" доверие к первичному рынку жилья.