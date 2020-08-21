Ринок відіграв своє: експерт розповів про ситуацію на ринку нерухомості

"У період оцього жорсткого карантину - березень-травень - щонайменше, на вторинному меншою мірою, на первинному ринку продажі знизилися буквально в рази. Мало не в 10 разів впали обсяги продажів. У забудовників у тому числі, я вже не кажу про таких гігантів, як "Київміськбуд". Там порядку п'яти разів знизилися обсяги продажів. Частина клієнтів перейшла на вторинний ринок. Частина - в очікуванні, як будуть розвиватися події. Чималу роль тут зіграла, звичайно, криза з "Укрбуд", - сказав Олександр Рубанов.

Він зазначив, що ця скандальна історія вплинула на попит на "первинці". Також це стосується і низки інших забудовників, менших.

"Влітку покращилася ситуація і по оренді, і з продажу. В якихось сегментах навіть вартість підвищилася квадратного метра. Якщо ми говоримо про "вторинку". Незначно, але тим не менше від 5 до 7% в середньому, особливо в сегменті економ-класу. Ринок відіграв своє. Не суттєво, але в межах 5-7% ціни підросли. Попит, відповідно, зріс. Підросли ціни, попит визначає вартість", - додав Олександр Рубанов.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що після "перекроювання" районів України експерти припускають зростання цін на нерухомість на "вторинці".

Також УНН писав про те, чи вб'є ситуація навколо "Укрбуд" довіру до первинного ринку житла.