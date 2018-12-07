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Рынок платежных карт в Украине за 10 лет сделал грандиозный скачок

Киев • УНН

 • 9245 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. За последние 10 десять лет банкинг и платежный рынок в Украине увеличил долю потребителей до 44,3%. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Холод во время конференции UAFin.Tech 2018, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Рынок платежных карт в Украине за 10 лет сделал грандиозный скачок

“За последние 10 десять лет банкинг и платежный рынок в Украине существенно изменился. В 2008 году платежные карты преимущественно использовали для снятия наличных. Доля безналичных операций по платежным картам 10 лет назад составляла 4,5%, а в 2018 году — достигла 44,3%”, - заявил Сергей Холод.

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НБУ сейчас прорабатывает вопрос создания площадки для взаимодействия с FinTech-компаниями, которые появляются на украинском рынке. Создание такого sandbox поможет регулятору понять потребности рынка, а компаниям — получить эксперту поддержку от регулятора относительно особенностей нормативного регулирования.

В то же время НБУ не только следит за развитием FinTech, но и активно работает над рядом проектов, способных стимулировать развитие инновационных финансовых услуг в Украине.

В частности, это удаленная идентификация клиентов через систему BankID НБУ для получения банковских, финансовых и других коммерческих услуг; имплементация в Украине норм Директивы ЕС PSD2 (концепция Open Banking) модернизация СЭП НБУ с целью обеспечения мгновенных платежей в формате 24/7 и в национальном масштабе по международным стандартам (прежде всего речь идет о IBAN и ISO 20022) пилотный проект по тестированию электронной гривны (е-гривна) на базе технологии blockchain тому подобное.

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Сергей Холод также акцентировал внимание на важности комплексной защиты пользователей при внедрении инновационных решений и продуктов. Речь идет и о кибербезопасности, и о защите прав потребителей финансовых услуг. Он добавил, что решить этот вопрос может изменение законодательного поля в контексте консолидации регулирования финансовых рынков.

Ранее УНН сообщал, как революционно за последние 10 лет изменилась структура рынка платежных карт. Так, в 2011 году доля безналичных платежей с использованием карточек в Украине составляла 8% — то по итогам 2016 года она превысила 35%.

Отметим, что более половины европейцев пользуются интернет-банкингом.

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