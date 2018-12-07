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MIM-104 Patriot

Ринок платіжних карт в Україні за 10 років зробив грандіозний стрибок

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. За останні 10 десять років банкінг і платіжний ринок в Україні збільшив долю споживачів до 44,3%. Про це заявив заступник Голови Національного банку України Сергій Холод під час конференції UAFin.Tech 2018, передає УНН з посиланням на прес-служба Нацбанку. 

Ринок платіжних карт в Україні за 10 років зробив грандіозний стрибок

“За останні 10 десять років банкінг і платіжний ринок в Україні істотно змінився. У 2008 році платіжні карти переважно використовували для зняття готівки. Частка безготівкових операцій з платіжними картками 10 років тому становила 4,5%, а у 2018 рік — досягла 44,3%”, — заявив Сергій Холод.

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НБУ зараз опрацьовує питання створення майданчика для взаємодії з FinTech-компаніями, які з’являються на українському ринку. Створення такого sandbox допоможе регулятору зрозуміти потреби ринку, а компаніям — отримати експерту підтримку від регулятора щодо особливостей нормативного регулювання цього ринку.

Водночас НБУ не тільки стежить за розвитком FinTech, але й активно працює над низкою проектів, здатних стимулювати розвиток інноваційних фінансових послуг в Україні.

Зокрема, це віддалена ідентифікація клієнтів через систему BankID НБУ для отримання банківських, фінансових та інших комерційних послуг; імплементація в Україні норм Директиви ЄС PSD2 (концепція Open Banking); модернізація СЕП НБУ з метою забезпечення миттєвих платежів у форматі 24/7 і в національному масштабі за міжнародними стандартами (насамперед мова йде про IBAN і ISO 20022); пілотний проект з тестування електронної гривні (е-гривня) на базі технології blockchain тощо.

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Сергій Холод також акцентував увагу на важливості комплексного захисту користувачів під час впровадження інноваційних рішень та продуктів. Йдеться і про кібербезпеку, і про захист прав споживачів фінансових послуг. Він додав, що вирішити це питання може зміна законодавчого поля у контексті консолідації регулювання фінансових ринків.

Раніше УНН повідомляв, як революційно за останні 10 років змінилась структура ринку платіжних карт. Так, у 2011 році частка безготівкових платежів з використанням карток в Україні становила 8% – то за підсумками 2016 року вона перевищила 35%.

Зазначимо, що більше половини європейців користуються інтернет-банкінгом.

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