Ринок платіжних карт в Україні за 10 років зробив грандіозний стрибок

КИЇВ. 7 грудня. УНН. За останні 10 десять років банкінг і платіжний ринок в Україні збільшив долю споживачів до 44,3%. Про це заявив заступник Голови Національного банку України Сергій Холод під час конференції UAFin.Tech 2018, передає УНН з посиланням на прес-служба Нацбанку.