Рынок недвижимости в Украине выходит из застоя - эксперты

По сравнению с докризисными временами, спрос на жилье остается минимальным. В прошлом году на столичном рынке недвижимости за месяц в среднем осуществлялось около 500 сделок по купле-продаже. Тогда как в 2012 - 2013 годах количество операций достигало трех тысяч ежемесячно. Причем доля сделок на вторичном рынке составляла не более трети от общего объема продаж.

Цены на "вторичку" при этом падали. За прошлый год они просели в среднем на 10%. Такая же тенденция будет наблюдаться и в 2017-м, прогнозирует аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко.

По словам эксперта, на вторичном рынке столицы сейчас можно найти квартиры как в "хрущевках" - от 500 долларов за квадратный метр, так и за тысячу почти в центре. При этом владельцы будут вынуждены и дальше снижать цены, иначе объекты будут простаивать.

На первичном рынке ситуация со спросом лучше. Из-за недоверия к банковской системе украинцы продолжают вкладывать деньги в новое жилье. Тем более, цены на первичном рынке особо не отличаются от вторичного. Средняя стоимость квадратного метра в столице колеблется в пределах пятнадцати-двадцати тысяч гривен. А вот условия проживания - лучше.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно в новостройках, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, возводимых надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что с 1 ноября в компании действует скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках.