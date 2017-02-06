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Ринок нерухомості в Україні виходить із застою – експерти

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Український ринок нерухомості починає виходити із застою. Попит на житло у 2016 році зріс в середньому на 10%, підрахували експерти. Позитивна динаміка спостерігалася в більшості регіонів країни. Однак про повне одужання ринку говорити поки що зарано. Про це УНН повідомляє з посиланням на матеріал Телеканалу 24.

Ринок нерухомості в Україні виходить із застою – експерти

У порівнянні з докризовим часом, попит на житло залишається мінімальним. У минулому році на столичному ринку нерухомості за місяць в середньому здійснювалося близько 500 угод з купівлі-продажу. Тоді як в 2012 – 2013 роках кількість операцій досягала трьох тисяч щомісяця. Причому частка угод на вторинному ринку становила не більше третини від загальних обсягів продажів.

Ціни на “вторинку” при цьому падали. За минулий рік вони просіли в середньому на 10%. Така сама тенденція буде спостерігатися і в 2017-му, прогнозує аналітик консалтингової компанії SV Development Сергій Степенко.

За словами експерта, на вторинному ринку столиці зараз можна знайти квартири як в стареньких “хрущовках” – від 500 доларів за квадратний метр, так і за тисячу майже в центрі. При цьому власники будуть змушені і далі знижувати ціни, інакше об’єкти будуть простоювати.

На первинному ринку ситуація з попитом краща. Через недовіру до банківської системи українці продовжують вкладати гроші в нове житло. Тим більше, ціни на первинному ринку особливо не відрізняються від вторинного. Середня вартість квадратного метра в столиці коливається в межах п’ятнадцяти-двадцяти тисяч гривень. А ось умови проживання – кращі.

Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто у новобудовах, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.

Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що з 1-го листопада у компанії запроваджено знижки від 10 до 20% на деякі квартири у новобудовах.

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