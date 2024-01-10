Рынок электромобилей в этом году вырастет на более чем 20% - Bloomberg

Рынок электромобилей в этом году, как ожидается, вырастет на 21%, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По прогнозу BloombergNEF, мировые продажи пассажирских электромобилей - аккумуляторных электромобилей и заряжаемых гибридов - вырастут на 21% в 2024 году до 16,7 млн, причем 70% из них будут полностью электрическими.

Продажи электромобилей в Китае, как сообщается, должны составить чуть менее 10 миллионов, что составляет почти шесть из каждых десяти электромобилей, проданных в мире. Тем не менее, темпы роста в Китае замедляются из-за насыщения рынка в более богатых регионах и более жестких экономических условий в целом.

Доля электромобилей в мировых продажах автомобилей должна составить около 20% (чисто электрических: 14%) по сравнению с примерно 17% в 2023 году. Bloomberg ожидает, что в Китае доля электромобилей достигнет 38% продаж.

Продажи в Европе в этом году, как отмечается, будут относительно стабильными, поскольку тамошние автопроизводители воздерживаются от увеличения объемов до того, как в 2025 году правила по выбросам CO2 снова ужесточатся. В некоторых важных регионах также были сокращены субсидии, а европейский рынок все больше зависит от льготных програм налогообложения служебных электромобилей. Продажи электромобилей в Европе в этом году должны составить около 3,4 миллиона, что на 8% больше, пишет издание.

Рынок США сложнее всего означить, отмечает издание. Ford и General Motors были одними из наиболее громко заявивших, что спрос на электромобили падает, но Tesla продолжает одерживать победы, а другие автопроизводители, такие как Hyundai и Kia, не сбавляют темп.

Таким образом, прогнозирется, что продажи электромобилей в США должны составить чуть менее 1,9 миллиона, что составит 13% покупок новых автомобилей, но в этом году могут возникнуть некоторые сюрпризы, поскольку политическая поляризация усиливается. "То, что произойдет в США, будет во многом определять освещение и заголовки новостей об электромобилях в 2024 году, но это далеко не самый важный рынок, на него будет приходиться лишь около 11% мировых продаж электромобилей. Лучше не переоценивать то, что там происходит", - говорится в статье.

В этом году, как указано, будет интересно наблюдать за развивающимися экономиками. В таких местах, как Индия, Таиланд и Индонезия, в 2023 году наблюдался резкий рост объемов продаж электромобилей. Bloomberg ожидает, что продажи электромобилей в категории "остальные страны мира" достигнут 840 000, что развеивает любое заблуждение о том, что электромобили являются явлением лишь для богатых стран. Позже в 2024 году BYD планирует открыть завод в Бразилии после того, как Ford покинул страну в 2021 году.

Продажи коммерческих электромобилей также, как ожидается, будут иметь еще один прорывной год. После превышения 500 000 в 2023 году Bloomberg ожидает, что поставки удвоятся и составят 1 миллион в 2024 году.

Замедление темпов роста мировых продаж электромобилей - с 33% в 2023 году до 21% в 2024 году - вызывает беспокойство у тех, кто делает крупные инвестиции, но технологии аккумуляторов продолжают улучшаться, затраты продолжают снижаться, и в настоящее время насчитывается 4 миллиона электромобилей. Точки зарядки установлены по всему миру. Все эти тенденции сохранятся и в этом году, открывая путь для дальнейшего роста в 2025 и 2026 годах, когда множество более дешевых моделей появится на западных рынках, отмечает издание.

По данным Bloomberg Intelligence, борьба за лидерство в продажах электромобилей будет вестись между двумя компаниями, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет, при этом Tesla и BYD будут значительно опережать Volkswagen. Хотя Tesla отстает от BYD по продажам электромобилей с аккумуляторной батареей в четвертом квартале, BI ожидает, что американская компания будет оставаться впереди в годовом исчислении до конца десятилетия.

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