Рынок электромобилей в этом году вырастет на более чем 20% - Bloomberg
Согласно прогнозам, мировые продажи электромобилей вырастут на 21% и достигнут 16,7 млн в 2024 году, при этом Китай будет лидировать, а рынок США станет менее предсказуемым.
Volkswagen планирует интегрировать в свои автомобили ChatGPT
Volkswagen интегрирует ChatGPT в свои автомобили, начиная со второго квартала 2024 года, с голосовой поддержкой на основе искусственного интеллекта, которая не требует новых учетных записей или приложений.
Испания может возобновить масочный режим
Правительство Испании предлагает возобновить использование масок на фоне всплеска заболеваемости гриппом и COVID.
Apple Vision Pro: гарнитура стоимостью 3499 долларов наконец-то получила дату выпуска
Гарнитура Vision Pro от Apple поступит в продажу в США в начале февраля. Устройство предлагает возможности смешанной реальности и является первым крупным продуктом Apple после выхода Apple Watch в 2015 году.
Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла естественной смертью: заключение суда
Шинейд О'Коннор, которую нашли мертвой летом 2023 года, умерла по естественным причинам, согласно заключению Лондонского коронерского суда.
Землетрясения и ураганы причинили страховые убытки в 95 млрд долл. в 2023 году - анализ
Страховые убытки от стихийных бедствий в 2023 году составили 95 миллиардов долларов.
Сумская область: россияне обстреляли регион более двух десятков раз
Девять общин в Сумской области Украины пострадали от 74 взрывов, вызванных российскими обстрелами и атаками беспилотников.
ЧП в Эквадоре: Полиция задержала людей в балаклавах, которые захватили телестанцию
Эквадорская полиция арестовала вооруженных людей в балаклавах, которые захватили телевизионную станцию, с оружием и взрывчаткой, что было расценено командующим полиции Сапатой как террористический акт.
Как помочь своему домашнему любимцу во время тревоги - кинологи дали советы
Избегайте прогулок во время тревоги и включите в тревожный чемоданчик средства для домашних животных, чтобы защитить их во время тревоги.
Оккупанты обстреляли Харьков с территории белгорода: предварительно, из ЗРК С-300
Российские войска атаковали Харьков ракетами С-300 из белгорода. О жертвах пока что не сообщается.