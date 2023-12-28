Китайская компания Xiaomi представила свой первый электромобиль

Китайский производитель смартфонов Xiaomi презентовал свой первый электромобиль и немедленно объявил, что стремится войти в пятерку ведущих автопроизводителей мира. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что седан, получивший название SU7 имеет "супер электрический двигатель", способный разгоняться быстрее, чем автомобили Tesla и электромобили Porsche.

Упорно работая в течение следующих 15-20 лет, мы станем одним из 5 лучших автопроизводителей мира лет, мы станем одним из 5 лучших автопроизводителей мира, стремясь поднять общую автомобильную промышленность Китая сказал руководитель компании во время презентации.

Эти планы включают строительство "автомобиля мечты, сравнимого с Porsche и Tesla", добавил он.

Ожидается, что SU7 также понравится покупателям благодаря общей операционной системе с популярными телефонами и другими электронными устройствами Xiaomi. электронными устройствами Xiaomi. Его водители будут иметь беспрепятственный доступ к существующему портфолио мобильных приложений компании.

Xiaomi - хорошо известный бренд потребительской электроники с сотнями миллионов поклонников Mi или членов его экосистемы Mi или экосистемы умных устройств сказал Билл Руссо, генеральный директор шанхайской консалтинговой компании Automobility.

Он добавил, что компания имеет значительные возможности для прорыва, поскольку автомобиль становится умным устройством.

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