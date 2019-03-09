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7 марта, 13:58 • 120011 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141181 просмотра

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Рим работает над отменой санкций против России - премьер Италии

Рим работает над отменой санкций против России - премьер Италии

Киев  •  УНН

 • 15923 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство Рима работает над отменой действия международных санкций против РФ. Об этом он сказал во время выступления на внешнеполитической конференции в Генуе, сообщает Reuters, передает УНН.

Конте подчеркнул, что антироссийские санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, не должны быть самоцелью.

По его словам, ограничения против России неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.

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Ранее премьер страны уже говорил, что Италия разделяет подход ЕС в отношении России, но убеждена, что санкции против РФ - не самоцель, а средство для урегулирования ситуации в Украине.

Как сообщал УНН, в октябре 2018 года, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявлял, что санкции Евросоюза против России должны быть временным средством. Перед этим вице-премьер Италии Сальвини во время визита в Москву заявил, что правительство Италии не станет поддерживать продление санкций ЕС в отношении России.

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