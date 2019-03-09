Рим работает над отменой санкций против России - премьер Италии

Конте подчеркнул, что антироссийские санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, не должны быть самоцелью.

По его словам, ограничения против России неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.

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Ранее премьер страны уже говорил, что Италия разделяет подход ЕС в отношении России, но убеждена, что санкции против РФ - не самоцель, а средство для урегулирования ситуации в Украине.

Как сообщал УНН, в октябре 2018 года, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявлял, что санкции Евросоюза против России должны быть временным средством. Перед этим вице-премьер Италии Сальвини во время визита в Москву заявил, что правительство Италии не станет поддерживать продление санкций ЕС в отношении России.