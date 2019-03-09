Рим працює над скасуванням санкцій проти Росії - прем'єр Італії

КИЇВ. 9 березня. УНН. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд Риму працює над скасуванням дії міжнародних санкцій проти РФ. Про це він сказав під час виступу на зовнішньополітичній конференції в Генуї, повідомляє Reuters, передає УНН.