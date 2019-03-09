Рим працює над скасуванням санкцій проти Росії - прем'єр Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд Риму працює над скасуванням дії міжнародних санкцій проти РФ. Про це він сказав під час виступу на зовнішньополітичній конференції в Генуї, повідомляє Reuters, передає УНН.
Конте підкреслив, що антиросійські санкції, запроваджені після анексії Криму у 2014 році, не мають бути самоціллю.
За його словами, обмеження проти Росії є неефективними та завдають збитків італійській економіці.
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Раніше прем'єр країни вже казав, що Італія поділяє підхід ЄС щодо Росії, але переконана, що санкції проти РФ - не самоціль, а засіб для врегулювання ситуації в Україні.
Як повідомляв УНН, у жовтні 2018 року, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявляв, що санкції Євросоюзу проти Росії повинні бути тимчасовим засобом. Перед цим віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні під час візиту до Москви заявив, що уряд Італії не стане підтримувати продовження санкцій ЄС щодо Росії.