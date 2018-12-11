Прем'єр Італії висловив зауваження щодо санкцій ЄС проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Італія поділяє підхід ЄС щодо Росії, але переконана, що санкції проти РФ - не самоціль, а засіб для врегулювання ситуації в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте перед засіданням Євроради 13-14 грудня, передає УНН з посиланням на Rai News.
"Італія хоче, щоб її підхід в'язався з європейським підходом, але переконана, що санкції проти Росії - не інструмент сам по собі, а засіб для врегулювання української кризи..." - зазначив Конте.
З його слів, "для нас першочерговим завданням у цій зростаючій фазі напруженості є співпраця з ЄС з метою сприяння розрядці напруженості і перенесення конфронтації за стіл переговорів", відзначає Aska News.
Нагадаємо, у жовтні прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявляв, що санкції Євросоюзу проти Росії повинні бути тимчасовим засобом. Перед цим віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні під час візиту до Москви заявив, що уряд Італії не стане підтримувати продовження санкцій ЄС щодо Росії.