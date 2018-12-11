Премьер Италии высказал замечание относительно санкций ЕС против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Италия разделяет подход ЕС в отношении Росии, но убеждена, что санкции против РФ - не самоцель, а средство для урегулирования ситуации в Украине. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте перед заседанием Евросовета 13-14 декабря, передает УНН со ссылкой на Rai News.
"Италия хочет, чтобы ее подход вязался с европейским подходом, но убеждена, что санкции против России - не инструмент сам по себе, а средство для урегулирования украинского кризиса...", - отметил Конте.
С его слов, "для нас первоочередной задачей в этой растущей фазе напряженности является сотрудничество с ЕС в целях содействия разрядке напряженности и перенесения конфронтации за стол переговоров", отмечает Aska News.
Напомним, в октябре премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявлял, что санкции Евросоюза против России должны быть временным средством. Перед этим вице-премьер Италии Маттео Сальвини во время визита в Москву заявил, что правительство Италии не станет поддерживать продление санкций ЕС в отношении России.