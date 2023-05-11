Поселок, исключающий обстрел Харькова из ствольной артиллерии: год назад KRAKEN освободили Питомник

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"Через 11 суток после деоккупации Русской Лозовой, перед нашим подразделением стала задача срочного штурма Питомника, поскольку удержание одного населенного пункта без другого невозможно. Питомник - это стратегическая высота, контроль которой делает невозможным обстрел Харькова из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.

Детали

Несмотря на то, что "KRAKEN" - штурмовое подразделение, его бойцы удерживали оборону против двух БТГр оккупантов в этом населенном пункте в течение 2 месяцев. Затем на эти позиции зашли смежные подразделения. А подразделение KRAKEN получило задание выдвигаться в Донецкую и Луганскую области.

Напомним

В феврале спецподразделение KRAKEN показало, как освобождали Ольховку на Харьковщине.