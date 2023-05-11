Селище, що унеможливлює обстріл Харкова зі ствольної артилерії: рік тому KRAKEN звільнили Питомник
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. 10 травня 2022 року силами спецпідрозділу ГУР МО "KRAKEN" було звільнено селище Питомник, що на Харківщині. Про це повідомляє KRAKEN у Telegram, передає УНН.
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"Через 11 діб після деокупації Руської Лозової, перед нашим підрозділом стало завдання термінового штурму Питомника, оскільки утримання одного населеного пункту без іншого не є можливим. Питомник - це стратегічна висота, контроль якої унеможливлює обстріл Харкова зі ствольної артилерії", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Попри те, що "KRAKEN" - штурмовий підрозділ, його бійці утримували оборону проти двох БТГр окупантів у цьому населеному пункті протягом 2 місяців. Потім на ці позиції зайшли суміжні підрозділи. А підрозділ KRAKEN отримав завдання висуватися у Донецьку та Луганську області.
Нагадаємо
У лютому спецпідрозділ KRAKEN показав як звільняв Вільхівку на Харківщині.