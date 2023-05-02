Годовщина трагедии в Одессе: в городе усилят меры безопасности

За правопорядком в центре города будут следить сотрудники Национальной полиции, Национальной гвардии и другие представители сил обороны. Также на месте будут дежурить сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и кареты скорой помощи.

Детали

По словам полковника полиции Ивана Жука, центр города 2 мая будет патрулировать достаточно большое количество усиленных нарядов правоохранителей, которые будут следить за правопорядком. Для обеспечения безопасности граждан, учитывая вызовы, связанные с войной, будет принят ряд ограничений. В частности, вход на Куликово поле будет осуществляться через пропускные пункты по документам, удостоверяющим личность. Перед открытием входа на Куликово поле территорию осмотрят взрывотехники.

Также он отметил, что в случае объявления «воздушной тревоги» все граждане должны будут пройти в ближайшие укрытия.

В местах проведения массовых мероприятий полицейские группы превентивной коммуникации будут разъяснять гражданам их права и обязанности, а также действующее законодательство Украины и последствия его нарушения. В Главном управлении Нацполиции в Одесской области ситуационный штаб будет оперативно отрабатывать информацию и руководить подразделениями, которые будут обеспечивать публичный порядок.

Цитата

«Правоохранители сделают все, чтобы обеспечить правопорядок и безопасность жителей и гостей города в день девятой годовщины событий 2 мая в Одессе. Призываем всех с пониманием отнестись к временным ограничениям, не пренебрегать сигналами об опасности, избегать скоплений людей», - сказал и.о. начальника ГУНП в Одесской области Иван Жук.

Также он напомнил требования военного положения и нормы действующего законодательства:



в Одесской области действует комендантский час с 12 часов ночи до 5 часов утра, в этот период времени передвигаться по улицам разрешено только при необходимости пройти в укрытие во время воздушной тревоги;



запрещено продавать алкогольные напитки после 22 часов вечера, продавать и использовать пиротехнические средства, в частности фейерверки, хлопушки и петарды;



запрещено использовать символику национал-социалистического и тоталитарного режимов, а также носить при себе огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или устройства, кинжалы, финские ножи, кастеты или другое холодное оружие без предусмотренного законом разрешения.



«Будьте бдительны и законопослушны. Помните, что нарушение общественного порядка в эту памятную для нас дату выгодно только нашим врагам, которые до сих пор не оставили надежды захватить Украину», - отметил Иван Жук.

Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года

2 мая 2014 года проукраинские активисты планировали проведение марша "За единство Украины". Но шествию помешали представители Антимайдана. После того, как представители Антимайдана перегородили движение колонны начались беспорядки. Стычки происходили в центре города и привели к гибели шести человек.

После этого столкновения переместились на Куликово поле, где располагался палаточный городок сторонников Антимайдана. Палатки вспыхнули. Пожар возник также в Доме профсоюзов. В этом пожаре погибли 42 человека.

В 2022 году в Одессе на период с 1 по 3 мая был введен длительный комендантский час.