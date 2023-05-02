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Річниця трагедії в Одесі: в місті посилять заходи безпеки

Річниця трагедії в Одесі: в місті посилять заходи безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Сьогодні, 2 травня, у річницю трагедії 2014 року в Одесі будуть запроваджені посилені заходи безпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на слова тимчасового виконувача обов’язків начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Івана Жука.

За правопорядком у центрі міста слідкуватимуть співробітники Національної поліції, Національної гвардії та інші представники сил оборони. Також на місці чергуватимуть співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій та карети швидкої допомоги.

Деталі

Зі слів полковника поліції Івана Жука, центр міста 2 травня патрулюватиме достатньо велика кількість посилених нарядів правоохоронців, які слідкуватимуть за правопорядком. Для забезпечення безпеки громадян, зважаючи на виклики, пов’язані з війною, буде вжито ряд обмежень. Зокрема, вхід на Куликове поле здійснюватиметься через пропускні пункти по документах, що засвідчують особу. Перед відкриттям входу до Куликового поля територію оглянуть вибухотехніки.

Також він зауважив, що у випадку оголошення «повітряної тривоги» всі громадяни повинні будуть пройти до найближчих укриттів.

У місцях проведення масових заходів поліцейські групи превентивної комунікації роз’яснюватимуть громадянам їхні права та обов’язки, а також чинне законодавство України й наслідки його порушення. У Головному управлінні Нацполіції в Одеській області ситуаційний штаб оперативно відпрацьовуватиме інформацію та керуватиме підрозділами, які забезпечуватимуть публічний порядок.

Цитата

«Правоохоронці зроблять все, щоб забезпечити правопорядок і безпеку жителів та гостей міста у день дев’ятих роковин подій 2 травня в Одесі. Закликаємо всіх із розумінням поставитися до тимчасових обмежень, не нехтувати сигналами про небезпеку, уникати скупчень людей», - сказав т.в.о. начальника ГУНП в Одеській області Іван Жук.

Також він наголосив на вимогах воєнного стану і нормах чинного законодавства:

  • на Одещині діє комендантська година з 12 години ночі до 5 години ранку, у цей період часу пересуватися вулицями дозволено тільки за необхідності пройти до укриття під час повітряної тривоги;
  • заборонено продавати алкогольні напої після 22 години вечора, продавати та використовувати піротехнічні засоби, зокрема феєрверки, хлопавки та петарди;
  • заборонено використовувати символіку націонал-соціалістичного та тоталітарного режимів, а також носити при собі вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини або пристрої, кинджали, фінські ножі, кастети чи іншу холодну зброю без передбаченого законом дозволу.

«Будьте пильними та законослухняними. Пам’ятайте, що порушення громадського порядку у цю пам’ятну для нас дату вигідне тільки нашим ворогам, що досі не полишили надії захопити Україну», - наголосив Іван Жук.

Трагедія в Одесі 2 травня 2014 року

2 травня 2014 року проукраїнські активісти планували проведення маршу "За єдність України". Та ході завадили представники Антимайдану. Після того, як представники Антимайдану перегородили рух колони почалися заворушення. Сутички відбувалися у центрі міста і призвели до загибелі шістьох людей.

Після цього сутички перемістилися на Куликове поле, де розташовувалось наметове містечко прихильників Антимайдану. Намети спалахнули. Пожежа виникла також у Будинку профспілок. В цій пожежі загинули 42 людини.

У 2022 році в Одесі на період з 1 по 3 травня було запроваджено тривалу комендантську годину

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