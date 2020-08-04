Реку на Закарпатье уже шесть дней расчищают от мусорных пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Уже шесть дней закарпатские спасатели расчищают реку Боржава от мусорных пробок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Закарпатской области.
"Более 110 кубических метров мусора и 60 кубических метров древесины собрано спасателями во время расчистки затора, образовавшегося в результате июньского паводка на р. Боржава возле с. Н. Реметы Береговского района. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к ликвидации последствий затора привлечены три единицы техники и 10 человек личного состава, а также плавсредства.
Напомним, что 30 июля спасатели начали работы по расчистке одного из мусорных пробок, образовавшихся на р. Боржава, возле с. Нижние Реметы Береговского района.
Как сообщал УНН, непогода на западе Украины, по оценкам Мининфраструктуры, нанесла ущерб на 234 млн грн для инфраструктуры.