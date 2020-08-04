Річку на Закарпатті вже шість днів розчищають від сміттєвих заторів

"Понад 110 кубічних метрів сміття та 60 кубічних метрів деревини зібрано рятувальниками під час розчистки затору, що утворився внаслідок червневого паводка на р. Боржава біля с. Н. Ремети Берегівського району. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до ліквідації наслідків затору залучено три одиниці техніки та 10 осіб особового складу, а також плавзасоби.



Нагадаємо, що 30 липня рятувальники розпочали роботи по розчистці одного зі сміттєвих заторів, що утворився на р. Боржава, біля с. Нижні Ремети Берегівського району.

Як повідомляв УНН, негода на заході України, за оцінками Мінінфраструктури, завдала збитків на 234 млн грн для інфраструктури.