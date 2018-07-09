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Рыбалка трудоустроил свою жену в семейную фирму и платит ей мизерную зарплату - декларация

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка трудоустроил свою гражданскую жену Анастасию Байбородину на предприятии "Агросахинвест-2002". Об этом свидетельствуют данные электронной декларации нардепа за 2017 год, передает УНН.

Так, согласно данным декларации, в течение 2017 года за работу в ООО “Агросахинвест-2002” А.Байбородина получила 33,2 тыс. грн заработной платы, что составляет около 2,7 тыс. грн в месяц.

Также сообщается, что это Общество является основным местом работы Байбородиной.

Добавим, что ООО “Агросахинвест-2002” является одной из компаний, которая входит в группу снековых предприятий семейного бизнеса Рыбаки — S.Group.

Об этом, в частности, свидетельствует текст судебного решения от 6 февраля текущего года.

“Досудебным расследованием установлено, что должностные лица группы компаний корпорации „S.Group“, в состав которой среди прочих входят следующие предприятия: ООО „Снэк Экспорт“ (ЕГРПОУ 33324584) ООО „ВИТАФУДС“ (ЕГРПОУ 39368522), ООО „ФАЭТОН ТРАНС“ (ЕГРПОУ 36166749), ООО „ВИТАФУДЗ“ (ЕГРПОУ 40838296), ООО „ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА“ (ЕГРПОУ 34060298), ООО „АГРОСАХИНВЕСТ-2002“ (ЕГРПОУ 31870837), ООО „НОВАЯ КОМПАНИЯ-2006“ (ЕГРПОУ 34432852) и ООО „САМОЦВЕТ“ (ЕГРПОУ 13473378), которые, используя реквизиты субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, за 2013-2016 лет, совершили умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупном размере”, - говорится в постановлении Печерского райсуда.

Заметим, что на ООО “Агросахинвест-2002” в прошлом году проходили обыски, и сейчас наложен арест на изъятые во время них почти 300 тыс. грн.

Напомним, сама Байбородина несколько месяцев назад, отвечая на вопрос Екатерины Осадчей о работе и образовании, призналась, что до сих пор учится в университете и хочет работать с криптовалютами, биржами и акциями.

Также напомним, что в СБУ ввели санкции в отношении контрагентов снекового бизнеса семьи Рыбалки.

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