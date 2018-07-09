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Рибалка працевлаштував свою дружину у родинну фірму і платить їй мізерну зарплату - декларація

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка працевлаштував свою цивільну дружину Анастасію Байбородіну на підприємство "АГРОСАХІНВЕСТ-2002". Про це свідчать дані електронної декларації нардепа за 2017 рік, передає УНН.

Так, згідно з даними декларації, протягом 2017 року за роботу у ТОВ “АГРОСАХІНВЕСТ-2002” А.Байбородіна отримала 33,2 тис. грн заробітної плати, що становить близько 2,7 тис. грн на місяць.

Також повідомляється, що це Товариство є основним місцем роботи Байбородіної.

Додамо, що ТОВ “АГРОСАХІНВЕСТ-2002” є однією із компаній, що входить до групи снекових підприємств родинного бізнесу Рибалки — S.Group.

Про це, зокрема, свідчить текст судової ухвали від 6 лютого поточного року.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи групи компаній корпорації „S.Group“, до складу якої серед інших входять наступні підприємства: ТОВ „СНЕК ЕКСПОРТ“ (ЄДРПОУ 33324584); ТОВ „ВІТАФУДС“ (ЄДРПОУ 39368522), ТОВ „ФАЕТОН ТРАНС“ (ЄДРПОУ 36166749), ТОВ „ВІТАФУДЗ“ (ЄДРПОУ 40838296), ТОВ „ЧИСТА ПЛАНЕТА“ (ЄДРПОУ 34060298), ТОВ „АГРОСАХІНВЕСТ-2002“ (ЄДРПОУ 31870837), ТОВ „НОВА КОМПАНІЯ-2006“ (ЄДРПОУ 34432852) та ТОВ „САМОЦВІТ“ (ЄДРПОУ 13473378), які, використовуючи реквізити суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років, вчинили умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі”, — йдеться в ухвалі Печерського райсуду.

Зауважимо, що на ТОВ “АГРОСАХІНВЕСТ-2002” у минулому році проходили обшуки, і наразі накладено арешт на вилучені під час них майже 300 тис. грн.

Нагадаємо, сама Байбородіна, кілька місяців тому, відповідаючи на запитання Катерини Осадчої про роботу та освіту зізналася, що досі вчиться в університеті і хоче працювати із криптовалютами, біржами та акціями.

Також нагадаємо, що в СБУ запровадили санкції стосовно контрагентів снекового бізнесу родини Рибалки.

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