В СБУ розповіли про санкції стосовно контрагентів снекового бізнесу родини Рибалки

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 54158 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 110653 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 103206 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 131397 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 106775 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 120982 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161348 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190149 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 295956 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167327 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
85 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

25 березня, 18:32 • 22684 перегляди
Цими днями зроблені деякі дуже потрібні речі на фронті: Зеленський після доповіді Сирського

Цими днями зроблені деякі дуже потрібні речі на фронті: Зеленський після доповіді Сирського

25 березня, 18:38 • 20843 перегляди
До 2,5 років необхідно, щоб знову “поставити на ноги” ЗАЕС - Зеленський

До 2,5 років необхідно, щоб знову “поставити на ноги” ЗАЕС - Зеленський

25 березня, 18:46 • 18452 перегляди
Австрійський Raiffeisen Bank відправив до росії 9 мільярдів євро перед вторгненням в Україну - ЗМІ

Австрійський Raiffeisen Bank відправив до росії 9 мільярдів євро перед вторгненням в Україну - ЗМІ

25 березня, 18:59 • 17531 перегляди
НПЗ, електростанції, АЕС: у кремлі оприлюднили список об'єктів, на які діятиме мораторій на удари

НПЗ, електростанції, АЕС: у кремлі оприлюднили список об'єктів, на які діятиме мораторій на удари

25 березня, 19:04 • 18420 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 131399 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 165562 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 295956 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 225999 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 252248 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 31621 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52459 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57128 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55374 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69585 перегляди
Актуальне
В СБУ розповіли про санкції стосовно контрагентів снекового бізнесу родини Рибалки

В СБУ розповіли про санкції стосовно контрагентів снекового бізнесу родини Рибалки

Київ • УНН

 • 14717 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Санкції щодо російської та білоруської фірм-посередників, через які ТОВ "Снек Експорт" поставляло свою продукцію на окупований Донбас, були введені РНБО за ініціативою СБУ. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Зокрема, у СБУ розповіли, що слідчими органів безпеки розслідувалося кримінальне провадження причетності двох іноземних юридичних осіб до дій, які створювали загрози національним інтересам, безпеці та цілісності України.

Йдеться, зокрема, про ООО "Мир Пива" (Мінськ, Білорусь) та ООО "Белтрейд“ (Смоленськ, Росія). Це - російські та білоруські фірми-посередники, через які компанія сім'ї депутата Сергія Рибалки "Снек Експорт", а власне його батька Віктора Рибалки, поставляла свою продукцію в ОРДЛО.

"Так, ТОВ "Снек Експорт" на підставі зовнішньоекономічних договорів здійснювало поставку власної продукції ООО "Мир Пива" (РБ), яке, оформлюючи постачання товару в адресу ООО "Белтрейд" (РФ), фактично доставляло його в ОРДЛО, перетинаючи державний кордон України через захоплені бойовиками пункти митного пропуску", - зазначили у СБУ.

В подальшому на окупованих територіях продукція "Снек Експорт" реалізовувалася торгівельним мережам окупантів, уточнили в СБУ.

"З метою ефективної реалізації обмежувальних заходів Службою безпеки України направлено інформування РНБО України, за результатами якого Рішенням РНБО України від 2 травня 2018 року (введено в дію Указом Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018) "Про застосування та скасування персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", до ООО "Мир Пива"(РБ) та ООО "Белтрейд"(РФ) застосовано обмежувальний захід - обмеження торгівельних операцій строком на 3 роки", - додали в СБУ.

Як писав УНН, раніше в СБУ обіцяли запровадити санкції щодо фірм, що можуть бути причетними до торгівлі снеками на окупованих територіях. 

Також зауважимо, що слідство СБУ продовжує вивчати факти продажу снеків сімейного бізнесу нардепа Рибалки ще й в окупованому Криму. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.58
Bitcoin
$87,215.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,049.81
Ethereum
$2,049.10