В СБУ розповіли про санкції стосовно контрагентів снекового бізнесу родини Рибалки

Зокрема, у СБУ розповіли, що слідчими органів безпеки розслідувалося кримінальне провадження причетності двох іноземних юридичних осіб до дій, які створювали загрози національним інтересам, безпеці та цілісності України.

Йдеться, зокрема, про ООО "Мир Пива" (Мінськ, Білорусь) та ООО "Белтрейд“ (Смоленськ, Росія). Це - російські та білоруські фірми-посередники, через які компанія сім'ї депутата Сергія Рибалки "Снек Експорт", а власне його батька Віктора Рибалки, поставляла свою продукцію в ОРДЛО.

"Так, ТОВ "Снек Експорт" на підставі зовнішньоекономічних договорів здійснювало поставку власної продукції ООО "Мир Пива" (РБ), яке, оформлюючи постачання товару в адресу ООО "Белтрейд" (РФ), фактично доставляло його в ОРДЛО, перетинаючи державний кордон України через захоплені бойовиками пункти митного пропуску", - зазначили у СБУ.

В подальшому на окупованих територіях продукція "Снек Експорт" реалізовувалася торгівельним мережам окупантів, уточнили в СБУ.

"З метою ефективної реалізації обмежувальних заходів Службою безпеки України направлено інформування РНБО України, за результатами якого Рішенням РНБО України від 2 травня 2018 року (введено в дію Указом Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018) "Про застосування та скасування персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", до ООО "Мир Пива"(РБ) та ООО "Белтрейд"(РФ) застосовано обмежувальний захід - обмеження торгівельних операцій строком на 3 роки", - додали в СБУ.

Як писав УНН, раніше в СБУ обіцяли запровадити санкції щодо фірм, що можуть бути причетними до торгівлі снеками на окупованих територіях.

Також зауважимо, що слідство СБУ продовжує вивчати факти продажу снеків сімейного бізнесу нардепа Рибалки ще й в окупованому Криму.