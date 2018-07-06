В СБУ рассказали о санкциях в отношении контрагентов снекового бизнеса семьи Рыбалки

В частности, в СБУ рассказали, что следователями органов безопасности расследовалось уголовное производство причастности двух иностранных юридических лиц к действиям, которые создавали угрозы национальным интересам, безопасности и целостности Украины.

Речь идет о ООО "Мир Пива" (Минск, Беларусь) и ООО "Белтрейд" (Смоленск, Россия). Это - российские и белорусские фирмы-посредники, через которые компания семьи депутата Сергея Рыбалки "Снэк Экспорт", а именно его отца Виктора Рыбалки, поставляла свою продукцию в ОРДЛО.

"Так, ООО "Снэк Экспорт" на основании внешнеэкономических договоров осуществляло поставку собственной продукции ООО "Мир Пива" (РБ), которое, оформляя поставки товара в адрес ООО "Белтрейд" (РФ), фактически доставляло его в ОРДЛО, пересекая государственную границу Украины через захваченные боевиками пункты таможенного пропуска", - отметили в СБУ.

В дальнейшем на оккупированных территориях продукция "Снэк Экспорт" реализовывалась торговым сетям оккупантов, уточнили в СБУ.

"С целью эффективной реализации ограничительных мер Службой безопасности Украины направлено информирование СНБО Украины, по результатам которого Решением СНБО Украины от 2 мая 2018 года (введено в действие Указом Президента Украины от 14 мая 2018 № 126/2018) "О применении и отмене персональных экономических и других ограничительных мер (санкций)", к ООО "Мир Пива" (РБ) и ООО "Белтрейд" (РФ) применена ограничительная мера - ограничение торговых операций сроком на 3 года", - добавили в СБУ.

Как писал УНН, ранее в СБУ обещали ввести санкции в отношении фирм, которые могут быть причастны к торговле снеками на оккупированных территориях.

Также заметим, что следствие СБУ продолжает изучать факты продажи снеков семейного бизнеса нардепа Рыбалки еще и в оккупированном Крыму.