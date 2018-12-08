Рыбак выловил 48 килограммов кокаина на 4 миллиона долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Рыбак на Маршалловых островах выловил 48 кг кокаина общей стоимостью в 4 миллиона долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на радиостанцию RNZ.
По словам новозеландской радиостанции, на прошлой неделе местный рыбак обнаружил в своей сетке вместо рыбы - кучу пакетов с белым порошком, из-за которых обратился в полицию.
Местная полиция из-за отсутствия необходимого оборудования на местах обратилась в посольство США с просьбой направить компетентных сотрудников по борьбе с наркотиками для экспертизы.
На радиостанции отмечают, что подобный случай уже имел место в истории Новой Зеландии, когда в 2004 году к берегам архипелага прибило более сотни килограммов кокаина.
Напомним, в Малайзии украинку приговорили к пожизненному лишению свободы за торговлю кокаином.