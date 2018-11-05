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Українка в Малайзії отримала довічне ув'язнення за торгівлю кокаїном

Українка в Малайзії отримала довічне ув'язнення за торгівлю кокаїном

Київ • УНН

 • 15869 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Малайзії українку засудили до довічного позбавлення волі за торгівлю кокаїном. Про це повідомляє New Straits Times, передає УНН.

Верховний суд Малайзії виніс вирок 24-річній українці Клавдії Лопаткіній після того, як три роки тому її визнали винною в торгівлі кокаїном.

Суддя вказав, що в обвинуваченої було достатньо часу, щоб перевірити два пластикові пакети, які вона привезла з Дубаю в в Куала-Лумпур, а потім у Пенанг.

"Замість цього вона просто "закрила очі" і не скористалася можливістю перевірити вміст сумки, в якій, за її словами, були шоколадні цукерки", - зазначив він.

Раніше, як повідомляється, українка була звільнена Верховним судом, але сторона обвинувачення подала апеляцію.

Жінку арештували 31 грудня 2015 року в міжнародному аеропорту Пенангу за обвинуваченням в незаконному обороті 1,5 кг кокаїну. Вона тоді була на першому місяці вагітності. Вона народила дівчинку під час перебування за ґратами.

Як повідомляв УНН, з України під виглядом дитячого харчування намагалися вивезти наркотики.

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