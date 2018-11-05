Українка в Малайзії отримала довічне ув'язнення за торгівлю кокаїном
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Малайзії українку засудили до довічного позбавлення волі за торгівлю кокаїном. Про це повідомляє New Straits Times, передає УНН.
Верховний суд Малайзії виніс вирок 24-річній українці Клавдії Лопаткіній після того, як три роки тому її визнали винною в торгівлі кокаїном.
Суддя вказав, що в обвинуваченої було достатньо часу, щоб перевірити два пластикові пакети, які вона привезла з Дубаю в в Куала-Лумпур, а потім у Пенанг.
"Замість цього вона просто "закрила очі" і не скористалася можливістю перевірити вміст сумки, в якій, за її словами, були шоколадні цукерки", - зазначив він.
Раніше, як повідомляється, українка була звільнена Верховним судом, але сторона обвинувачення подала апеляцію.
Жінку арештували 31 грудня 2015 року в міжнародному аеропорту Пенангу за обвинуваченням в незаконному обороті 1,5 кг кокаїну. Вона тоді була на першому місяці вагітності. Вона народила дівчинку під час перебування за ґратами.
Як повідомляв УНН, з України під виглядом дитячого харчування намагалися вивезти наркотики.