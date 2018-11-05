Украинка в Малайзии получила пожизненное заключение за торговлю кокаином
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Малайзии украинку приговорили к пожизненному лишению свободы за торговлю кокаином. Об этом сообщает New Straits Times, передает УНН.
Верховный суд Малайзии вынес приговор 24-летней украинке Клавдии Лопаткиной после того, как три года назад ее признали виновной в торговле кокаином.
Судья указал, что у обвиняемой было достаточно времени, чтобы проверить два пластиковых пакеты, которые она привезла из Дубая в Куала-Лумпур, а затем в Пенанг.
"Вместо этого она просто "закрыла глаза" и не воспользовалась возможностью проверить содержимое сумки, в которой, по ее словам, были шоколадные конфеты", - отметил он.
Ранее, как сообщается, украинка была освобождена Верховным судом, но сторона обвинения подала апелляцию.
Женщину арестовали 31 декабря 2015 года в международном аэропорту Пенанга по обвинению в незаконном обороте 1,5 кг кокаина. Она тогда была на первом месяце беременности. Она родила девочку во время пребывания за решеткой.
Как сообщал УНН, из Украины под видом детского питания пытались вывезти наркотики.