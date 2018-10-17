З України під виглядом дитячого харчування намагалися вивезти наркотики

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Прикордонники у Харківській області виявили у рейсовому автобусі, серед дитячого одягу та в коробках з-під дитячого харчування, майже 1,5 кілограми наркотичної речовини. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби України.