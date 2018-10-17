З України під виглядом дитячого харчування намагалися вивезти наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Прикордонники у Харківській області виявили у рейсовому автобусі, серед дитячого одягу та в коробках з-під дитячого харчування, майже 1,5 кілограми наркотичної речовини. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби України.
Так, 1,3 кілограми наркотичної речовини рослинного походження прикордонники разом із працівниками ДФС виявили в пункті пропуску "Гоптівка" у Харківській області сьогодні вночі.
"Близько 21 години на виїзд з України прибув рейсовий автобус сполученням "Харків – Москва". Під час проведення заходів прикордонного контролю службовий собака, навчений на пошук наркотиків, спрацював на один з пакунків у салоні транспортного засобу. Як результат, серед дитячого одягу та в коробках з-під дитячого харчування виявлено 1,3 кілограми наркотичної речовини рослинного походження, попередньо – марихуани", – йдеться в повідомленні.
З пояснень водія з'ясувалося, що перевезти до РФ пакунок попросив його невідомий за грошову винагороду.
Нині речовину вилучили встановленим порядком. Триває експертиза.
Нагадаємо, у Білій Церкві Київської області поліція затримала 26-річну жінку, яка розфасовувала ацетильований опій у презервативи.