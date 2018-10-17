Из Украины под видом детского питания пытались вывезти наркотики
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Пограничники в Харьковской области обнаружили в рейсовом автобусе, среди детской одежды и в коробках из-под детского питания, почти 1,5 килограмма наркотического вещества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
Так, 1,3 килограмма наркотического вещества растительного происхождения пограничники совместно с сотрудниками ГФС обнаружили в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области сегодня ночью.
"Около 21 часов на выезд из Украины прибыл рейсовый автобус сообщением "Харьков – Москва". Во время проведения мероприятий пограничного контроля служебная собака, обученная на поиск наркотиков, сработала на один с пакетов в салоне транспортного средства. Как результат, среди детской одежды и в коробках из-под детского питания обнаружено 1,3 килограмма наркотического вещества растительного происхождения, предварительно – марихуаны", – говорится в сообщении.
Из объяснений водителя выяснилось, что перевезти в РФ пакет попросил его неизвестный за денежное вознаграждение.
Сейчас вещество изъяли установленным порядком. Продолжается экспертиза.
Напомним, в Белой Церкви Киевской области полиция задержала 26-летнюю женщину, которая расфасовывала ацетилированный опий в презервативы.