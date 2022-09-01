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Рыба норвежская, продукт украинский: как Veladis украинизирует рыбный рынок Украины

Киев • УНН

 • 484652 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. После вооруженного вторжения россии еще в 2014 году в Украине активизировался тренд на все украинское. Его подхватили бренды одежды, шоу-бизнес и даже представители крупного бизнеса, передает УНН.

Рыба норвежская, продукт украинский: как Veladis украинизирует рыбный рынок Украины

Детали

Так, компания Veladis, являющаяся крупнейшим производителем рыбной продукции в Украине, не пытается гнаться за скандинавскими трендами, а делает акцент на том, что их продукт именно украинский.

Импортируя рыбу из Норвегии, компания разрабатывает собственные рецепты, чтобы придать своей продукции украинский вкус. Так в линейке продуктов Veladis появилась “казацкая” сельдь. В целом же ассортимент насчитывает более 200 видов продукции.

Кроме того, компания импортирует исключительно сырье. Производство находится в Украине. Это позволяет обеспечивать украинцев рабочими местами и вливать деньги в украинскую экономику.

За первое полугодие 2022 года компания уплатила 150 млн грн налогов, еще на 60 млн грн сделала инвестиций в украинскую экономику. Вместе с тем, с начала полномасштабного вторжения не уволили ни одного работника. Более того – компания развивается и создает новые рабочие места.

Несмотря на трудности, с которыми бизнес столкнулся во время войны, Veladis пытается сдерживать цены для конечного потребителя, чтобы их продукция была доступна для украинцев.

Несмотря на акцент на национальной составляющей, у Veladis придерживаются европейских стандартов качества. Это касается качества продукции, производства и условий труда рабочих.

Напомним

Компания Veladis за время полномасштабной войны в Украине предоставила гуманитарную помощь для военных и благотворительных фондов на 6 млн грн. Кроме того, компания договорилась с американским поставщиком табачных изделий о предоставлении помощи ВСУ в виде партии сигарет на 400 млн грн

Справка

Veladis – один из крупнейших производителей рыбной продукции Украины. Производством продукции занимается ООО “Компания Стингрей”, а ее реализацией – ООО "Альбакор".

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