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The New York Times

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Риба норвезька, продукт український: як Veladis українізує рибний ринок України

Київ • УНН

 • 484653 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Після збройного вторгнення росії ще у 2014 році в Україні активізувався тренд на все українське. Його підхопили бренди одягу, шоубізнес і навіть представники великого бізнесу, передає УНН.

Риба норвезька, продукт український: як Veladis українізує рибний ринок України

Деталі

Так, компанія Veladis, яка є найбільшим виробником рибної продукції в Україні, не намагається гнатися за скандинавськими трендами, а робить акцент на тому, що їх продукт саме український.

Імпортуючи рибу з Норвегії, компанія розробляє власні рецепти, аби надати своїй продукції український смак. Так у лінійці продуктів Veladis з’явився “Козацький” оселедець. Загалом же асортимент налічує понад 200 видів продукції.

Окрім того, компанія імпортує виключно сировину. Виробництво знаходиться в Україні. Це дає змогу забезпечувати українців робочими місцями та вливати кошти в українську економіку.

За перше півріччя 2022 року компанія сплатила 150 млн грн податків, ще на 60 млн грн зробила інвестицій в українську економіку. Разом з тим, від початку повномасштабного вторгнення не звільнили жодного працівника. Більше того - компанія розвивається та створює нові робочі місця.

Незважаючи на труднощі, з яким бізнес стикнувся під час війни, Veladis намагається стримувати ціни для кінцевого споживача, аби їх продукція була доступною для українців.

Попри акцент на національній складовій, у Veladis дотримуються європейських стандартів якості. Це стосується якості продукції, виробництва та умов праці робітників.

Нагадаємо

Компанія Veladis за час повномасштабної війни в Україні надала гуманітарної допомоги для військових та благодійних фондів на 6 млн грн. Окрім того, компанія домовилась з американським постачальником тютюнових виробів про надання допомоги ЗСУ у вигляді партії цигарок на 400 млн грн

Довідка

Veladis – один з найбільших виробників рибної продукції України. Виробництвом продукції займається ТОВ “Компанія Стінгрей”, а її реалізацією – ТОВ "Альбакор".

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