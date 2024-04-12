рф завозит на захваченные земли тетради для детей с портретами убийц

россияне получили доступ к обучению пилотов в Финляндии

Граждане рф могут снова проходить подготовку пилотов в Финляндии после того, как суд ЕС отменил санкции, ограничивающие их полеты в Европе, но они не могут управлять самолетами, принадлежащими рф.