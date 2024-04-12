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рф завозит на захваченные земли тетради для детей с портретами убийц

рф завозит на захваченные земли тетради для детей с портретами убийц

Киев  •  УНН

12 апреля 2024, 02:08  •  5801 просмотра

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Враг завозит на временно оккупированные территории тетради с портретами убийц, воюющих против Украины, манипулируя сознанием детей и навязывая им убийственную расистскую идеологию, сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Враг на временно оккупированные территории ввозит тетради с портретами убийц, которые воюют против Украины.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Оккупанты продолжают зомбировать местное население, в частности детей, на временно оккупированных территориях.

Поэтому, по информации, по проекту "Правильные тетрадки" на захваченные земли Запорожской и Херсонской области было завезено соответствующую литературу с портретами героев-СВО-убийц и других сомнительных личностей.

россияне убеждены, что данная инициатива будет способствовать патриотическому воспитанию детей временно оккупированных территорий.

На самом деле такие акции - это манипуляция детским сознанием и навязывание детям убийственной рашистской идеологии 

- заявил Иван Федоров.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
ivan-fedorov-politykИван Федоров
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
khersonХерсон
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