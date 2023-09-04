рф забрала ракетоносители из Черного и Азовского морей

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"Корабельная группировка врага развернута в количестве 16 единиц - 15 в Черном и 1 в Азовском морях. Сейчас ракетоносители в море на дежурстве отсутствуют", - сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram.

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При этом, как сообщается, враг продолжает системную активность тактической авиации в акватории Черного моря в направлении Змеиного, терроризируя гражданскую навигацию.

"Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной.

Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено", - сказано в сообщении.

Дополнение

3 сентября рф выводила в Черное море ракетоноситель до 8 "Калибров".