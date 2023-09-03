рф вивела у Чорне море ракетоносій до 8 "Калібрів": Сили оборони Півдня попередили про високу ракетну загрозу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Російські війська вивели у Чорне море корабель-носій до 8 крилатих ракет типу "Калібр", повідомили у неділю у Силах оборони півдня України, пише УНН.
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"У Чорне море ворог вивів на бойове чергування малий ракетний корабель проєкту "Буян-М", спорядження якого сягає 8 "Калібрів". Рівень ракетної загрози по всій території України оцінено як високий. Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо! Реагуємо оперативно і правильно", - вказали у Силах оборони Півдня у Telegram.
Доповнення
Повітряні сили ЗСУ станом на 16 годину оголосили про ракетну небезпеку у Херсонській та Миколаївській областях.