рф вивела у Чорне море ракетоносій до 8 "Калібрів": Сили оборони Півдня попередили про високу ракетну загрозу

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"У Чорне море ворог вивів на бойове чергування малий ракетний корабель проєкту "Буян-М", спорядження якого сягає 8 "Калібрів". Рівень ракетної загрози по всій території України оцінено як високий. Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо! Реагуємо оперативно і правильно", - вказали у Силах оборони Півдня у Telegram.

Доповнення

Повітряні сили ЗСУ станом на 16 годину оголосили про ракетну небезпеку у Херсонській та Миколаївській областях.