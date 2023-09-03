рф вывела в Черное море ракетоноситель до 8 "Калибров": Силы обороны Юга предупредили о высокой ракетной угрозе

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"В Черное море враг вывел на боевое дежурство малый ракетный корабль проекта "Буян-М", снаряжение которого достигает 8 "Калибров". Уровень ракетной угрозы по всей территории Украины оценен как высокий. Сигналы воздушной тревоги не игнорируем! Реагируем оперативно и правильно", - указали в Силах обороны Юга в Telegram.

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Воздушные силы ВСУ по состоянию на 16 часов объявили о ракетной опасности в Херсонской и Николаевской областях.