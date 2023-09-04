рф забрала ракетоносії з Чорного та Азовського морів

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"Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 16 одиниць - 15 в Чорному та 1 в Азовському морях. Наразі ракетоносії в морі на чергуванні відсутні", - повідомили Сили оборони півдня України у Telegram.

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При цьому, як повідомляється, ворог продовжує системну активність тактичної авіації в акваторії Чорного моря в напрямку Зміїного, тероризуючи цивільну навігацію.

"Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою.

Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено", - сказано у повідомленні.

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3 вересня рф виводила у Чорне море ракетоносій до 8 "Калібрів".