Вчера россия выпустила по Украине ракет на 100 млн долларов – МИД

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Киев • УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. За вчерашний день россия выпустила по Украине ракет на 100 млн долларов. Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует УНН.

Цитата

"Только вчера россия атаковала Украину ракетами на 100 миллионов долларов. Своей преступной войной путин доводит россию до бедности, вместо того, чтобы инвестировать в ее будущее. Не пора ли россиянам перестать маршировать с портретами своего коррумпированного лидера и начать задавать вопросы?" – написал Николенко.

Дополнение 

2 августа во время воздушной тревоги произошло два взрыва на территории военного объекта в Червоноградском районе Львовской области. Оккупанты выпустили восемь ракет. Часть из них сбили силы ПВО в других областях.

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