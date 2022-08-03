Вчора росія випустила по Україні ракет на 100 млн доларів – МЗС

Цитата

"Лише вчора росія атакувала Україну ракетами на 100 мільйонів доларів. Своєю злочинною війною путін доводить росію до бідності, замість того, щоб інвестувати в її майбутнє. Чи не час росіянам припинити маршувати з портретами свого корумпованого лідера і почати ставити запитання?" – написав Ніколенко.

Доповнення

2 серпня під час повітряної тривоги сталося два вибухи на території військового об'єкта у Червоноградському районі Львівщини. Окупанти випустили вісім ракет. Частину з них збили сили ППО в інших областях.