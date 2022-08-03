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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Вчора росія випустила по Україні ракет на 100 млн доларів – МЗС

Вчора росія випустила по Україні ракет на 100 млн доларів – МЗС

Київ • УНН

 • 263241 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. За вчорашній день росія випустила по Україні ракет на 100 млн доларів. Про це у Twitter повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує УНН.

Цитата

"Лише вчора росія атакувала Україну ракетами на 100 мільйонів доларів. Своєю злочинною війною путін доводить росію до бідності, замість того, щоб інвестувати в її майбутнє. Чи не час росіянам припинити маршувати з портретами свого корумпованого лідера і почати ставити запитання?" – написав Ніколенко.

Доповнення 

2 серпня під час повітряної тривоги сталося два вибухи на території військового об'єкта у Червоноградському районі Львівщини. Окупанти випустили вісім ракет. Частину з них збили сили ППО в інших областях.

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