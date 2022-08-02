Ракетний удар по Львівщині: пролунало два вибухи, уражено ЗРК
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. На Львівщині під час повітряної тривоги сталися два вибухи на території військового об'єкта у Червоноградському районі, повідомив голова ОВА Максим Козицький. У той же час у Повітряних силах повідомили про ураження зенітного ракетного комплексу, передає УНН.
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За словами голови ОВА, масштаби руйнувань ще встановлюють.
"Що відомо на цю годину: ворог запустив 8 крилатих ракет зі східного напрямку. Частину з них збили Сили ППО в інших областях. Дякуємо нашим воїнам за роботу! Постраждалих на Львівщині станом на зараз немає. Бережіть себе і рідних. Не ігноруйте повідомлень про тривогу!" - написав Козицький.
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У той же час, як повідомили у Повітряних силах, "є одне влучання на Львівщині – уражено зенітний ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються".
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