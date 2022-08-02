Ракетный удар по Львовщине: раздались два взрыва, поражен ЗРК
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Во Львовской области во время воздушной тревоги произошли два взрыва на территории военного объекта в Червоноградском районе, сообщил глава ОВА Максим Козицкий. В то же время в Воздушных силах сообщили о поражении зенитного ракетного комплекса, передает УНН.
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По словам главы ОВА, масштабы разрушений еще устанавливают.
"Что известно на этот час: враг запустил 8 крылатых ракет с восточного направления. Часть из них сбили Силы ПВО в других областях. Спасибо нашим воинам за работу! Пострадавших на Львовщине по состоянию на данный момент нет. Берегите себя и родных. Не игнорируйте сообщений о тревоге!" – написал Козицкий.
Добавим
В то же время, как сообщили в Воздушных силах, "есть одно попадание на Львовщине – поражен зенитный ракетный комплекс. Ущерб и пострадавшие уточняются".
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