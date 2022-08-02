Ракетный удар по Львовщине: раздались два взрыва, поражен ЗРК

Детали

По словам главы ОВА, масштабы разрушений еще устанавливают.

"Что известно на этот час: враг запустил 8 крылатых ракет с восточного направления. Часть из них сбили Силы ПВО в других областях. Спасибо нашим воинам за работу! Пострадавших на Львовщине по состоянию на данный момент нет. Берегите себя и родных. Не игнорируйте сообщений о тревоге!" – написал Козицкий.

Добавим

В то же время, как сообщили в Воздушных силах, "есть одно попадание на Львовщине – поражен зенитный ракетный комплекс. Ущерб и пострадавшие уточняются".

Ранее

Сегодня рф ударила по Украине бомбардировщиками Ту-95. Семь из восьми ракет были сбиты противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины.