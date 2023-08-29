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рф расходует элитные подразделения для защиты уязвимых позиций своей обороны - ISW

рф расходует элитные подразделения для защиты уязвимых позиций своей обороны - ISW

Киев • УНН

 • 380806 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. россия продолжает расходовать относительно элитные российские воздушно-десантные силы, направляя их для защиты уязвимых позиций от украинских контрнаступлений. Об этом сообщает Институт изучения войны, пишет УНН.

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«Российское военное командование продолжает расходовать относительно элитные российские воздушно-десантные силы, направляя их для защиты уязвимых позиций от украинских контрнаступлений», - говориться в сообщении.

Отмечается, что на геолоцированных кадрах, опубликованных 27 августа, видно, что российское военное командование перебросило подразделения 76-й российской гвардейской десантно-штурмовой дивизии (ВДВ) для усиления российских позиций возле Роботина, вероятно, из района Кременной в Луганской области.

ISW ранее отмечала, что элементы почти всех российских формирований ВДВ действуют в районах, где украинские силы проводят контрнаступательные операции, и эта боковая передислокация еще раз предполагает, что российские силы могут использовать относительно элитные подразделения для усиления критических участков линии фронта.

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«Ранее российские войска передислоцировали 7-ю гвардейскую горнострелковую дивизию из Херсонской области для поддержки российской обороны на востоке и западе Запорожской области, а также перебросили другие силы ВДВ из Луганской области для защиты от контрнаступлений украинских войск на флангах Бахмута», - отмечается в сообщении.

Аналитики института отмечают, что российское военное командование последовательно использовало соединения ВДВ как наступательную, так и оборонительную силу, и они, вероятно, деградировали из-за своего высокого оперативного темпа.

«Деградация этих сил, вероятно, ослабит способность россии проводить сложные оборонительные операции и почти наверняка подорвет любые намерения россии возобновить масштабные наступательные операции, которые преимущественно опирались на относительно элитную пехоту, которой сейчас не хватает россии», - говориться в сообщени

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