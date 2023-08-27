Силы обороны Украины продвигаются через самый сложный участок оборонительных позиций оккупантов - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. ВСУ достигли тактических значительных успехов в западной Запорожской области и, вероятно, продвигаются через самый сложный участок оборонительных позиций россиян. Об этом сообщает Институт изучения войны, пишет УНН.
Детали
Аналитики института отмечают, что украинские силы продвинулись на 1,5 км на юг, северо-восток от Новопрокоповки.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли 25 августа заявил, что украинские силы сейчас наступают через основной комплекс российских оборонительных приготовлений вдоль направления продвижения Украины. Также украинские силы считают, что они прорвали самую сложную линию российской обороны в этом районе и теперь смогут продвигаться быстрее. В частности, ВСУ вошли в районы, где они столкнулись только с российскими «тылово-техническими группами», поэтому, вероятно, дальнейший украинский прорыв в этих районах будет легче.
Также украинские оборнцы атаковали в направлении тыловых оборонительных рубежей возле Вербового, что заставляет россиян предполагать, что украинские силы могут находиться вблизи тактических тылов.
Дополнение
В течение суток на фронте произошло 38 боевых столкновений. На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова и Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Яблочное, Чаривне, Новоандреевка, Лобково, Каменское, Степногорск Запорожской области.