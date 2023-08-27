Сили оборони України просуваються через найскладнішу ділянку оборонних позицій окупантів - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. ЗСУ досягли тактичних значних успіхів у західній Запорізькій області та, ймовірно, просуваються через найскладнішу ділянку оборонних позицій росін. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.
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Аналітики інституту зазначають, що українські сили просунулися на 1,5 км на південь, північний схід від Новопрокопівки.
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі 25 серпня заявив, що українські сили наразі наступають через основний комплекс російських оборонних приготувань уздовж напрямку просування України. Також українські сили вважають, що вони прорвали найскладнішу лінію російської оборони в цьому районі і тепер зможуть просуватися швидше. Зокрема, ЗСУ увійшли в райони, де вони зіткнулися лише з російськими «тилово-технічними групами», тому, ймовірно, подальший український прорив у цих районах буде легшим.
Також українські оборнці атакували в напрямку тилових оборонних рубежів біля Вербового, що змушує росіян припускаючи, що українські сили можуть перебувати поблизу тактичних тиліі.
Доповнення
Протягом доби на фронті відбулось 38 бойових зіткнень. На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхіва та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Яблукове, Чарівне, Новоандріївка, Лобкове, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області.