рф витрачає елітні підрозділи для захисту вразливих позицій своєї оборони - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. росія продовжує витрачати відносно елітні російські повітряно-десантні сили, направляючи їх для захисту вразливих позицій від українських контрнаступів. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.
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«Російське військове командування продовжує витрачати відносно елітні російські повітряно-десантні сили, спрямовуючи їх для захисту вразливих позицій від українських контрнаступів», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на геолокованих кадрах, опублікованих 27 серпня, видно, що російське військове командування перекинуло підрозділи 76-ї російської гвардійської гвардійської десантно-штурмової дивізії (ПДВ) для посилення російських позицій біля Роботиного, ймовірно, з району Кремінної в Луганській області.
ISW раніше зазначала, що елементи майже всіх російських формувань ВДВ діють у районах, де українські сили проводять контрнаступальні операції, і ця бічна передислокація ще раз припускає, що російські сили можуть використовувати відносно елітні підрозділи для посилення критичних ділянок лінії фронту.
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«Раніше російські війська передислокували 7-му гвардійську гірськострілецьку дивізію з Херсонської області для підтримки російської оборони на сході та заході Запорізької області, а також перекинули інші сили ПДВ з Луганської області для захисту від контрнаступів українських військ на флангах Бахмута», - наголошується в повідомленні.
Аналітики інституту зазначають, що російське військове командування послідовно використовувало з'єднання ВДВ як наступальну, так і оборонну силу, і вони, ймовірно, деградували через свій високий оперативний темп.
«Деградація цих сил, ймовірно, послабить здатність росії проводити складні оборонні операції і майже напевно підірве будь-які наміри росії відновити масштабні наступальні операції, які переважно спиралися на відносно елітну піхоту, якої зараз бракує росії», - йдеться в повідомленні.